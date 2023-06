Concert – GAM Parc de L’Oseraie Les Mureaux, 7 juillet 2023, Les Mureaux.

Concert – GAM Vendredi 7 juillet, 19h30 Parc de L’Oseraie Entrée libre

GAM est né d’une rencontre entre trois amis et artistes d’univers différents qui se sont retrouvés autour d’une même passion : le chant.

Passionés d’harmonies vocales, ce trio vous fera voyager à travers les grands titres mytiques de la soul, du jazz, du ryhm’n, blues, de la funk… d’Aretha Franklin à John Legend en passant par Louis Amrstrong, U2 … De l’ambiance chic et feutrée du jazz aux rythmes effrénés de la Soul et du Disco.

Présence de food truck à partir de 19h30.

Parc de L’Oseraie Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

