Concert – POP HITS
Les Mureaux, 30 juin 2023

Concert – POP HITS Vendredi 30 juin, 19h30 Parc de L’Oseraie Entrée libre

POP HITS est un duo acoustique composé de Nathalie Hafner (chant) et Alexi Pardossi (guitare et chant). Leur répertoire est composé de standards de la POP music anglo-saxonne mais aussi française (Beyoncé, Sia, Rihanna ou encore Mentissa) spécialement adaptés pour la guitare acoustique. Un cocktail musical efficace, origianle et énergisant à découvrir absolument !

Présence de food truck à partir de 19h30

Parc de L’Oseraie Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires:

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

