Afterwork de juillet Parc de Lorient Montéléger

Montéléger Afterwork de juillet Parc de Lorient Montéléger, 3 juillet 2023, Montéléger. Afterwork de juillet Lundi 3 juillet, 18h30 Parc de Lorient Libre Venez participer à notre dernier afterwork avant les congés d’été ! Au programme : tournoi de pétanque et pique-nique partagé Chacun amène de quoi grignoter / boire et sa bonne humeur ! RDV lundi 3 juillet dès 18h30

au Parc de Lorient à Montéléger Nous vous attendons nombreux ! Parc de Lorient 26760 montéléger Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T18:30:00+02:00 – 2023-07-03T21:30:00+02:00

