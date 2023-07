Un concert pour la protection du patrimoine vivant Parc de l’Orangerie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Un concert au Parc de l’Orangerie

Le thème des journées européennes du patrimoine 2023, et le programme de la semaine autour de la Ceinture verte de Strasbourg ont inspiré «La Bande Son», un collectif d’artistes composé de 4 musiciens expérimentés et d’une douzaine de jeunes chanteuses et chanteurs talentueux aux voix exceptionnelles. Ils-elles ont entre 18 et 25 ans.

Aujourd’hui, face au dérèglement climatique, la Ceinture verte est une chance pour Strasbourg. C’est un formidable réservoir de biodiversité.

A l’occasion du temps festif, «La Bande Son» a préparé un tout nouveau spectacle sur la « nature-écologie, patrimoine vivant, identités » qui sera présenté le 16 septembre 2023 au Parc de l’Orangerie, à Strasbourg.

Ce collectif a déjà produit, par le passé, plusieurs grands spectacles musicaux:

• « Grand Écran » (2019), joué Place Gutenberg à Strasbourg,

• « Music Box » (2021) joué notamment au Jardin des 2 rives en 2022,

• « We Will Rock You » (2022), joué dans plusieurs communes de l’Eurométropole.

Venez partager leur énergie et chanter avec eux.

Le concert se déroulera devant le Pavillon Joséphine.

Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Depuis le XVIIIe siècle, le parc de l’Orangerie demeure la promenade favorite des Strasbourgeois, séduits par ses différentes ambiances et ses espaces de loisirs. D’une superficie de 26 hectares, le parc de l’Orangerie constitue un patrimoine naturel remarquable, avec ses arbres centenaires et ses aménagements paysagers.

Le parc est classé au titre des Monuments historiques en 1993. Tram E. : arrêt Droits de l’Homme. Bus 6 : arrêt Orangerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

