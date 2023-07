Yoga concert en plein air Parc de l’Orangerie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Yoga concert à l’Orangerie

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture, et le « programme semaine Ceinture Verte de Strasbourg » venez vivre une « expérience yoga » originale. Éveillez tous vos sens lors d’un voyage corporel et musical unique.

Le yoga-concert est un moment de rencontre avec soi, une bulle de détente, à l’écoute de ses sensations grâce à la pratique du yoga (postures simples et accessibles à tous), en musique live, qui se clôture par un concert interactif dans la joie et dans la bonne humeur !

Tout le monde peut participer à cette expérience inédite, jeunes, adultes, séniors, pratiquants de yoga ou novices, sportifs ou non, même en situation de handicap – car, rappelons-le, c’est le yoga qui s’adapte à l’individu et non l’inverse -.

Il suffit d’être curieux et de se laisser porter par l’expérience.

Soyez les bienvenus au yoga-concert animé par Virginie Schaeffer (chanteuse et professeur de Yoga) et laissez-vous envelopper par l’harmonie des voix de Virginie et son complice Murray (tous deux ont participé à The Voice) pour un moment de plénitude hors du temps.

Le lieu de rendez-vous sera devant le Pavillon Joséphine.

Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Depuis le XVIIIe siècle, le parc de l’Orangerie demeure la promenade favorite des Strasbourgeois, séduits par ses différentes ambiances et ses espaces de loisirs. D’une superficie de 26 hectares, le parc de l’Orangerie constitue un patrimoine naturel remarquable, avec ses arbres centenaires et ses aménagements paysagers.

Le parc est classé au titre des Monuments historiques en 1993. Tram E. : arrêt Droits de l’Homme. Bus 6 : arrêt Orangerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

