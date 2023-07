Atelier Dessine-moi la « Ceinture verte » – « Peindre et planter » Parc de l’Orangerie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Plongez dans une expérience créative et ludique qui permettra aux adultes et enfants de découvrir et célébrer le riche patrimoine culturel de l’Alsace. Dans cet atelier original, vous aurez l’opportunité de peindre des motifs de polychromes alsaciens sur des pots de fleurs, tout en apprenant l’importance de préserver et valoriser cet héritage régional. Vous pourrez, ensuite, planter des pousses préparées par les jardiniers de l’Orangerie. Une occasion de mêler l’art et le jardinage, offrant aux enfants une expérience immersive et éducative. Cet atelier créatif est ouvert à tous et se déroulera en flux continu sur une période de 3 heures. Les enfants pourront ainsi rejoindre l’atelier à leur convenance et profiter d’une expérience artistique immersive à leur propre rythme. Un voyage captivant au cœur de l’Alsace et de son patrimoine !

Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Depuis le XVIIIe siècle, le parc de l’Orangerie demeure la promenade favorite des Strasbourgeois, séduits par ses différentes ambiances et ses espaces de loisirs. D’une superficie de 26 hectares, le parc de l’Orangerie constitue un patrimoine naturel remarquable, avec ses arbres centenaires et ses aménagements paysagers.

Le parc est classé au titre des Monuments historiques en 1993. Tram E. : arrêt Droits de l’Homme. Bus 6 : arrêt Orangerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Nana