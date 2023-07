Atelier – Dessine-moi la Ceinture verte, « Créons un arbre de vie » – Parc de l’Orangerie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Atelier – Dessine-moi la Ceinture verte, « Créons un arbre de vie » – Samedi 16 septembre, 09h00 Parc de l’Orangerie gratuit

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, et le programme de la semaine pour la Ceinture verte de Strasbourg, venez participer à un atelier créatif unique pour petits et grands. Découvrez l’art floral alsacien avec l’artiste Nana qui vous guidera pour créer des arbres de vie colorés par les enfants, et des cœurs en bois pour les adultes.

Rejoignez l’artiste Nana et découvrez l’art floral alsacien dans toute sa splendeur. Pendant que Nana partage avec les adultes les codes de l’art alsacien et l’histoire de l’arbre de vie, les enfants auront la possibilité de laisser libre cours à leur imagination en coloriant et en créant les plus belles combinaisons de couleurs pour leur arbre de vie sur papier. Les adultes auront la chance, aussi, de laisser libre cours à leur créativité, en réalisant des créations uniques sur des cœurs en bois. Les œuvres des participants, qu’ils soient petits ou grands, pourront ensuite être exposées dans un arbre, formant ainsi une œuvre collective empreinte de beauté et de diversité. Une occasion parfaite pour un moment de partage en famille, où chacun pourra exprimer son amour pour l’art et la nature à travers des créations originales.

Venez quand bon vous semble, pendant 3 heures, et vivez une expérience artistique immersive à votre rythme.

L’événement se déroulera devant les serres.

Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Depuis le XVIIIe siècle, le parc de l’Orangerie demeure la promenade favorite des Strasbourgeois, séduits par ses différentes ambiances et ses espaces de loisirs. D’une superficie de 26 hectares, le parc de l’Orangerie constitue un patrimoine naturel remarquable, avec ses arbres centenaires et ses aménagements paysagers.

Le parc est classé au titre des Monuments historiques en 1993. Tram E. : arrêt Droits de l’Homme. Bus 6 : arrêt Orangerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

