Visite contée : Lise & Pierre à l’Orangerie Parc de l’orangerie, 4 juin 2023, Strasbourg. Visite contée : Lise & Pierre à l’Orangerie Dimanche 4 juin, 10h30 Parc de l’orangerie Sur Inscription Laissez-vous conter le parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre et Lise où il sera question d’un prince, d’une jolie maison alsacienne, de cigognes qui claquettent et de lieux cachés au coeur de l’Orangerie. Parc de l’orangerie Avenue de l’Europe/Rue François-Xavier Richter, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.strasbourg.eu/ http://www.strasplus.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://conteorangerie5elieu.evenbrite.fr »}] En complément d’un parc d’allées classiques à la française dessiné en 1692 et devenu l’une des promenades favorites des Strasbourgeois, l’architecte Valentin Boudhors élève le bâtiment de l’Orangerie entre 1804 et 1807. Le site prend ensuite des allures de jardin paysager romantique à l’anglaise. L’exposition « Industrie et Artisanat » qui se tient à l’Orangerie en 1895 occasionne un doublement de la superficie du parc qui est progressivement agrémenté de pittoresques maisons à colombage – comme le Buerehiesel -, de folies – comme le temple de l’Amour -, de pièces d’eau, ponts, fontaines. Un petit zoo est implanté à l’ouest du parc. Tram E : arrêt Droits de l’Homme, bus 6 : arrêt Orangerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

