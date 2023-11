Marché de Noël Parc de L’olivette Saulce-sur-Rhône, 26 novembre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Marché de noël avec créateurs, artisans, commerçants, trampoline et labyrinthe enfants, baptême poneys, Père Noël avec son photographe, restauration rapide sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Parc de L’olivette Rue de la source

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market with creators, craftsmen, shopkeepers, children’s trampoline and maze, pony christening, Santa Claus with his photographer, fast food on site.

Mercado navideño con diseñadores, artesanos, comerciantes, cama elástica y laberinto para niños, paseo en poni, Papá Noel y su fotógrafo, comida rápida in situ.

Weihnachtsmarkt mit Designern, Handwerkern, Händlern, Kindertrampolin und Labyrinth, Pony-Taufe, Weihnachtsmann mit Fotograf, Schnellimbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-03 par Montélimar Tourisme Agglomération