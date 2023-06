Fête nationale à Orbec ! Parc de Loisirs Orbec Catégories d’Évènement: Calvados

Orbec Fête nationale à Orbec ! Parc de Loisirs Orbec, 13 juillet 2023, Orbec. Orbec,Calvados Les communes d’Orbec et de la Vespière-Friardel organisent une veille de fête Nationale son traditionnel feu d’artifice en musique à 23h (au parc de loisirs) Une retraite aux flambeaux vous sera proposée à 22h Place Foch..

2023-07-13 à 23:00:00 ; fin : 2023-07-13 23:30:00. .

Parc de Loisirs

Orbec 14290 Calvados Normandie

Parc de Loisirs

Orbec 14290 Calvados Normandie

