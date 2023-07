SUMMER TOUR(re) Party Parc de loisirs et sportif de la Tourre Carros, 14 juillet 2023, Carros.

La ville de Carros et La Clique Production présentent la première édition du Summer Tour(re) Party le vendredi 14 juillet à partir de 18h00 !

18h // ANACOR // DJ SET

19h15 // MILENA // DJ SET ELECTROPICAL

Dj, Sound designer, musicienne, animatrice et programmatrice radio, Milena a frotté ses platines dans les soirées parisiennes avant de poser ses valises de beats irrésistibles près de Marseille. Inspirée par les latitudes solaires, elle partage sa culture musicale en nous offrant un set 100% électropical…

https://www.mixcloud.com/milena-rousseau/

21h // CUMBIA CHICHARRA // CUMBIA FUSION

Dans la jungle moite des musiques afro-latines, la Cumbia Chicharra fait entendre son rugissement de plaisir depuis son port d’attache marseillais jusqu’aux collines colorées de Valparaiso. Il faut avouer que ce collectif de Méditerranée sait embraser les rythmes tropicaux inflammables : sa cumbia originelle s’imprègne allègrement de saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de chicha psychédélique et de dub sulfureux pour fusionner en potion urbaine parfaitement euphorisante. A gozar ! https://www.lacumbiachicharra.com / https://www.youtube.com/@LaCumbiaChicharra/videos

22h // FEU D’ARTIFICE

22h15 // MAKOTO SAN // LIVE ELECTRO

Un instrumentarium en bambou unique au monde, des percussions d’Asie, le son de la terre fondu dans les machines électroniques. Makoto San façonne un monde transcendantal et spectaculaire, une invitation au voyage et à l’hypnose mais aussi à la frénésie et l’exaltation. Un plongeon dans la profondeur du bambou, la délicatesse des Angklungs, la noblesse du Gendèr, la puissance des Taikos… La vibration et l’énergie brute que dégage cette graminée laisse des marques.

https://www.facebook.com/makotosanmusic/ / https://www.youtube.com/@makotosan1545/videos

INFORMATIONS PRATIQUES //

Billetterie : Entrée libre

Adresse : Parc de loisirs et sportif de la Tourre, 06510 Carros

Parking : Sur site – gratuit

Restauration : Food Truck

Contact / Informations : 04 97 02 82 20

JEU CONCOURS

À cette occasion, tentez de remporter 1 an de cinéma

Pour participer, inscrivez-vous ici : https://vu.fr/WjwB

Tirage au sort à partir de 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

Concert Cumbia