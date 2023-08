Les foulée d’or de Léane & Lucie Parc de loisirs de Bellebat Pithiviers-le-vieil Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Les foulée d’or de Léane & Lucie Parc de loisirs de Bellebat Pithiviers-le-vieil, 1 octobre 2023, Pithiviers-le-vieil. Les foulée d’or de Léane & Lucie Dimanche 1 octobre, 08h00 Parc de loisirs de Bellebat Voir https://www.helloasso.com/associations/r-eve-d-enfants/evenements/les-foulees-d-or-de-leane-et-lucie-2023 La première édition des Foulées d’Or de Léane et Lucie a lieu dimanche 1er octobre 2023, avec la participation de Passe-Muraille de Fort Boyard. Au programme de la journée : 8h00 : Accueil des participants

9h00 : Petit échauffement

10h et 10h30 : Départs des courses / marches. 2 circuits proposés : 5 et 10 km.

11h00 : Run de moto et ouverture de la plaine de jeux (jeux gonflables, chasse au trésor, course d’hippopattes…)

Restauration sur place Les dons reçus iront au profit de l’association R’Eve d’Enfants et de l’Institut G. Roussy pour la lutte contre le cancer pédiatrique. Tarifs :

Courses (inclus dossard et T-shirt) : Adulte : 12€ / Enfant (jusqu’à 12 ans) : 8€

Plaine de jeux : 5€ / enfant (Gratuit pour les enfants qui participent à la marche / course)

Run moto : 5€

Parc de loisirs de Bellebat
D22, Pithiviers-le-vieil

2023-10-01T08:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

