Saint-Jean-le-Blanc Animation « éco-paturage » Parc de Loire Saint-Jean-le-Blanc, 25 octobre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Animation « éco-paturage » Mercredi 25 octobre, 10h00 Parc de Loire Animation « éco-paturage » par Moutons et Cie (la vie d’un troupeau, la tonte des moutons, la production animale…), à partir de 10h au parking du sentier d’interprétation aux étangs de pêche de Saint-Denis-en-Val. Parc de Loire Levée de la Chevauchée, 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

