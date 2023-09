Spectacle « des Jardins et des Hommes »au Parc de l’Isle à Cepoy Parc de l’Isle Cepoy Cepoy, 16 septembre 2023, Cepoy.

Spectacle « des Jardins et des Hommes »au Parc de l'Isle à Cepoy Samedi 16 septembre, 16h30

Le samedi 16 septembre à 16h30, en plein air sur l’isle, se tiendra le spectacle «des jardins et des hommes», un spectacle mêlant textes sur l’écologie et musique classique, ou comment raconter une écologie historique et artistique.

Le concept est simple : un jardin, un piano et une célébrité

Le jardin est un espace universel qui nous rassemble tous. C’est à partir de cette idée que le pianiste Patrick Scheyder a créé une représentation unique autour de la rencontre entre arts et jardins.

Dans ces spectacles, patrick scheyder présente le jardin comme le lieu de rencontre harmonieux des cultures : c’est le lieu de la paix active.

“Des jardins et des hommes” associe des textes allant de George-Sand à Gilles Clément sur le thème de la biodiversité, par la voix d’Allain Bougrain Dubourg, président de la ligue de protection des oiseaux, aux airs des airs de Bach, de Schubert et de Chopin, nous offrent un beau moment d’harmonie.

Cepoy 45700 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

