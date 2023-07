A livre ouvert ! Parc de l’île Sait Germain Issy-les-Moulineaux, 11 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Du mardi 11 au jeudi 27 juillet, retrouvez votre rendez-vous estival avec les bibliothécaires sur l’île Saint-Germain.

Retrouvez notre salon de lecture en plein air, sur le parc de l’Ile-Saint-Germain et profitez des nombreuses animations tout public proposées par les médiathécaires et les ludothécaires, les mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 18h30.

Ne manquez pas notre animation d’ouverture, le jeudi 13 juillet à 16h, une balade contée en pleine nature en compagnie de Charlotte Gilot, qui vous fera découvrir des histoires pour voyager dans des forêts étranges, poétiques, mystérieuses… mais pas que !

A partir de 16h, animations pour les jeunesse :

le mardi histoires racontées par les bibliothécaires,

le mercredi séance de jeux en plein air animée par les ludothécaires,

le jeudi P’tits Ateliers animés par les bibliothécaires.

Parc de l’île Sait Germain avenue jean monnet Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

