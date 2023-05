SCENES NOMAADES 3ème édition⌇ PARC DE L’ÎLE SAINT-DENIS Parc de l’Île Saint-Denis, 25 juin 2023, L'Île-Saint-Denis.

SCENES NOMAADES 3ème édition⌇ PARC DE L’ÎLE SAINT-DENIS Dimanche 25 juin, 14h30 Parc de l’Île Saint-Denis Entrée libre et gratuite

Du 28 mai au 8 juillet 2023, les Scènes Nomaades, festival itinérant de concerts à vélo, se remettent en selle pour une troisième édition festive, musclée et virevoltante !

Le MAAD 93 et l’ensemble de ses adhérent.e.s vous invitent à sillonner le 93 et découvrir une programmation musicale éclectique à l’occasion de 6 balades sonores : de Montreuil à Noisy-le-Sec en passant par Tremblay-en-France, Épinay-sur-Seine, l’Île-Saint-Denis, Bobigny et Rosny-sous-Bois.

Construites par l’association Veloma et Pikip Solar Speakers, les Scènes Nomaades sont mobiles, cyclables et fonctionnent exclusivement à l’énergie solaire. À pied ou à vélo, retrouvez-nous cet été pour ces folles aventures musicales en plein air.

DIMANCHE 25 JUIN 14h30 – 17h30

PARC DE L’ÎLE SAINT-DENIS avec le CECB et la salle de concert Ligne 13

▪ Luz : linktr.ee/to_luz

▪ Josia : https://youtu.be/lrRx8ZDdY74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T14:30:00+02:00 – 2023-06-25T17:30:00+02:00

vélos concerts

Honkatonks