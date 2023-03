Visite guidée du parc de La Hourre à Auch Parc de l’Hôtel du Département Pessan Catégories d’Évènement: Gers

Visite guidée du parc de La Hourre à Auch
Samedi 3 juin, 11h00
Parc de l'Hôtel du Département, Pessan

Venez découvrir ce jardin aux portes de la ville !

Une balade dans ce jardin à l’anglaise vous emmènera à la découverte d’un château, d’un orphelinat, d’une ferme-école et même d’un ancien couvent de Carmélites ! Sur les traces de notables auscitains et d’espèces botaniques rares, venez découvrir 400 ans d’histoire dans ce qui est devenu le parc de l’Hôtel du Département du Gers. Parc de l’Hôtel du Département 81 route de Pessan, Auch Pessan 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 05 Aménagé par un passionné d’essences exotiques, Irénée David, homme politique au XIXe siècle qui y planta 5 000 essences variées. Aujourd’hui public, ce parc de 9 ha abrite l’hôtel du Département. Chênes rares et remarquables, des marronniers d’Inde et d’Amérique, plan d’eau avec des cyprès chauves. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

