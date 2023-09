Cet évènement est passé Balade interactive à la découverte du circuit « Histoires de Laxou » Parc de l’hôtel de ville Pol Choné Laxou Catégories d’Évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle Balade interactive à la découverte du circuit « Histoires de Laxou » Parc de l’hôtel de ville Pol Choné Laxou, 15 septembre 2023, Laxou. Balade interactive à la découverte du circuit « Histoires de Laxou » 15 – 17 septembre Parc de l’hôtel de ville Pol Choné Smartphone, via l’application Adventure Lab Venez découvrir ou redécouvrir le circuit pédestre « Histoires de Laxou », créé par le groupe « Histoires de Curie » et réalisé dans le cadre du premier budget participatif initié par la Ville de Laxou. Pour les amateurs de géocaching (chasse au trésor), un parcours interactif vient d’être créé à partir du circuit patrimonial. Il s’agit d’une Adventure Lab, un parcours virtuel et ludique. Pas de caches sur le terrain, mais des questions qui se déclencheront à proximité de 5 des 15 panneaux qui composent la promenade. Cette aventure est accessible gratuitement à toute personne équipée d’un smartphone (et d’une connexion internet). Il suffit de télécharger l’appli Adventure Lab en flashant le QR code (Disponible gratuitement sur Android et iOS).

A tester en famille, seul ou avec des amis…_ Parc de l’hôtel de ville Pol Choné avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 28 95 11 http://www.laxou.fr/fr/accueil.html Inauguré en juillet 2013 après une refonte totale menée par un atelier d’architecture paysagère, le parc offre de nouvelles allées articulées autour de jardins thématiques, une esplanade centrale avec des gradins engazonnés et des espaces de détente. La zone humide créée dans sa partie haute le rend totalement autonome au niveau de l’arrosage. En 2015, le Parc a obtenu le titre de Refuge LPO. Parking de l’hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

