LES ESTIVALES Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc, 23 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les Estivales sont consacrées à des concerts de groupes divers (jazz, folk, country, musette, variétés contemporaines, classique…). Au kiosque de l’Hôtel de Ville, les spectateurs s’enivrent de musique en tout genre.

Entrée gratuite. Tout public.

Buvette.

Au programme pour la saison 2023 :

– 23/07 : Archie Lee Hoocker (blues)

– 30/07 : Adhara (indie P)pop)

– 06/08 : Mickael Clément et l’orchestre Sensation (musette)

– 13/08 : Ladislava (musique tzigane)

– 20/08 : Natalia Doco (musique latine). Tout public

Dimanche 2023-07-23 17:00:00 fin : 2023-08-20 . 0 EUR.

Parc de l’Hôtel de Ville Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Les Estivales are devoted to concerts by a wide variety of groups (jazz, folk, country, musette, contemporary variety, classical…). At the Hôtel de Ville bandstand, spectators can enjoy music of all kinds.

Free admission. All ages.

Refreshment bar.

Program for the 2023 season:

– 07/23: Archie Lee Hoocker (blues)

– 07/30: Adhara (indie P)pop)

– 06/08: Mickael Clément et l’orchestre Sensation (musette)

– 08/13: Ladislava (gypsy music)

– 08/20: Natalia Doco (Latin music)

Los Estivales están dedicados a conciertos de grupos muy variados (jazz, folk, country, musette, variedades contemporáneas, clásica…). En el quiosco de música del Ayuntamiento, los espectadores pueden disfrutar de música de todo tipo.

Entrada gratuita. Todos los públicos.

Bar.

En el programa de la temporada 2023:

– 23/07: Archie Lee Hoocker (blues)

– 30/07: Adhara (indie P)pop)

– 06/08: Mickael Clément y la orquesta Sensation (musette)

– 13/08: Ladislava (música gitana)

– 20/08: Natalia Doco (música latina)

Die Estivales sind Konzerten verschiedener Gruppen gewidmet (Jazz, Folk, Country, Musette, zeitgenössisches Varieté, Klassik…). Im Kiosk des Rathauses berauschen sich die Zuschauer an Musik aller Art.

Der Eintritt ist frei. Für jedes Publikum zugänglich.

Getränkeausschank.

Auf dem Programm für die Saison 2023 stehen:

– 23/07: Archie Lee Hoocker (Blues)

– 30/07: Adhara (Indie P)pop)

– 06/08: Mickael Clément und das Orchester Sensation (Musette)

– 13/08: Ladislava (Zigeunermusik)

– 20/08: Natalia Doco (lateinamerikanische Musik)

Mise à jour le 2023-07-07 par OT SUD MEUSE