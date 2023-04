Leçon de croquis au jardin Parc de l’hôtel de ville, 4 juin 2023, Bar-le-Duc.

Leçon de croquis au jardin Dimanche 4 juin, 15h00 Parc de l’hôtel de ville 5 euros / 4 euros (moins de 18 ans, retraités de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi) / gratuit pour les moins de 12 ans

Dans le cadre de la 20e édition des Rendez-vous aux jardins, découvrez le parc de l’hôtel de ville en compagnie d’une guide-conférencière et d’une artiste. Entre les explications historiques, botaniques et architecturales de la première, dessinez ce que vous voyez en suivant les conseils de la seconde. Quel que soit votre niveau en dessin, les croquis vous permettront de fixer détails et vue générale du parc et des architectures qu’il abrite. Une visite qui fait « travailler » l’esprit et la main !

Rendez-vous devant le kiosque du parc de l’hôtel de ville. Apporter une chaise pliante si besoin.

Parc de l'hôtel de ville 42 rue de la Maréchale 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 51 40 https://www.barleduc.fr/ 03 29 79 11 13 Le parc de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc remonte au parc constitué par le maréchal Oudinot autour de son hôtel particulier au début du XIXe siècle. Il s'organise autour du canal des Usines, dérivation de l'Ornain, et est aujourd'hui encore agrémenté d'arbres d'ornement, de fabriques (temple de l'Amour) et de ponts. Le kiosque à musique, construit à la fin du XIXe siècle, et la salle des fêtes, de la première moitié du XXe siècle, sont des lieux incontournables pour les Barisiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Ville de Bar-le-Duc