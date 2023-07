Balade Sur les pas des impressionnistes Parc de l’Hôtel de Ville Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Balade Sur les pas des impressionnistes 16 et 17 septembre Parc de l’Hôtel de Ville Accès libre

Ce parcours propose de découvrir les impressionnistes à Argenteuil à travers un circuit au cœur de la ville, depuis l’Hôtel de ville, jusqu’à la Maison Impressionniste, en passant par la « Grande Rue », le Boulevard Héloïse et le pont d’Argenteuil.

RDV : Point Accueil / Information (Parc de l’hôtel de Ville 12/14 Bd Léon Feix), arrivée jardin de la Maison Impressionniste

Groupe limité à 20 personnes

Samedi et dimanche, deux départs à 15h et à 16h45

Parc de l’Hôtel de Ville 12-14 boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DR