Luciano & The Clouds / DJ SAMM Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency Montmorency Catégories d’Évènement: Montmorency

Val-d'Oise Luciano & The Clouds / DJ SAMM Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency, 21 juin 2023, Montmorency. Luciano & The Clouds / DJ SAMM Mercredi 21 juin, 20h00 Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency Célébrez l’arrivée de l’été avec la Fête de la musique, le mercredi 21 juin à Montmorency ! Au programme : 21h-22h30 : Luciano & The Clouds

Luciano Câdo est un chanteur brésilien. Il est devenu ingénieur CentraleSupélec en 2012. À sa sortie de l’Ecole, il s’est rapidement orienté vers sa passion de toujours : la musique. Luciano Cadô a participé à la saison 10 de l’émission The Voice, en rejoignant l’équipe du coach Marc Lavoine. Il s’est fait remarquer avec sa prestation sur le titre « Grace Kelly » de Mika. Il se définit aujourd’hui comme « chanteur, pianiste et showman ». 22h30-00h : DJ SAMM

Pendant 1h30, c’est DJ SAMM qui vous donne rendez-vous pour vibrer au rythme de sa musique live au coeur du parc de l’Hôtel de Ville. Aujourd’hui, Dj Samm se produit dans les clubs les plus célèbres de Paris (Redlight, Néo, Crystal lounge, Bus palladium, Culture hall, Chris club, Balajo…) et fait des shows remarqués dans toute la France (Marseille, Montpellier, Cap d’Agde, Royan, Magny-Cours, Amiens, Mulhouse…) ainsi qu’à l’étranger (Belgique, Maroc, Tunisie, Espagne, Bali…). Il mixe sur tous les styles : House, Electro, Funk, Hip-hop, R&b, Pop, Reggaeton, Ragga, … Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency 2 avenue Foch 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Parc de l'Hôtel de Ville 95160 Montmorency Adresse 2 avenue Foch 95160 Montmorency Ville Montmorency Departement Val-d'Oise Lieu Ville Parc de l'Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency

Parc de l'Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorency/

Luciano & The Clouds / DJ SAMM Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency 2023-06-21 was last modified: by Luciano & The Clouds / DJ SAMM Parc de l’Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency Parc de l'Hôtel de Ville 95160 Montmorency Montmorency 21 juin 2023