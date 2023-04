Visite libre du parc de l’Horticulture à Epernay Parc de l’Horticulture Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Visite libre du parc de l’Horticulture à Epernay Parc de l’Horticulture, 2 juin 2023, Épernay. Visite libre du parc de l’Horticulture à Epernay 2 – 4 juin Parc de l’Horticulture entrée libre Visite libre du parc de l’Horticulture, labellisé Jardin Remarquable, et de la coulée verte récemment aménagée le long du Cubry. Parc de l’Horticulture rue Frédéric Plomb 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est http://www.epernay.fr Le parc créé en 1910 par la Société d’Horticulture est devenu public en 1937. C’est un parc paysager à l’anglaise avec ruisseau, bassin, roseraie, arbres centenaires remarquables, dont un Fau de Verzy. Il est labellisé « Jardin remarquable ». Après avoir traversé le Cubry, le parc se prolonge le long de la coulée verte aménagée en 2018. Accès piéton. Stationnement dans la rue ou sur le square Raoul Chandon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©Ville d’Epernay

