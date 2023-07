Assistez à une pièce de théâtre dans les jardins d’un EHPAD Parc de l’hôpital Ensisheim Catégories d’Évènement: Ensisheim

Haut-Rhin Assistez à une pièce de théâtre dans les jardins d’un EHPAD Parc de l’hôpital Ensisheim, 17 septembre 2023, Ensisheim. Assistez à une pièce de théâtre dans les jardins d’un EHPAD Dimanche 17 septembre, 16h00 Parc de l’hôpital Entrée libre sans réservation. Possibilité de stationnement sur parking de la République et sur le parking de l’EHPAD. 1h15-1h30 sans entracte. Venez assister à une représentation de la pièce « Les Petites Pierres » de la compagnie des Euménides, librement inspirée des « Cahiers d’un survivant » de Dominique Richert. Mise en scène par Coline Moser.

Voici ci-dessous le résumé de la pièce :

Simon vient d’être embauché en tant que jardinier-paysagiste par la municipalité pour l’entretien du parc. Au cours d’une de ses journées de travail, il découvre une boîte enterrée au milieu d’une plate-bande. Celle-ci est déjà bien rouillée et contient des lettres, des photographies anciennes, mais aussi des petites pierres de toutes sortes. C’est alors qu’il croise la route de Louise, une jeune vacancière en visite dans la région. Après une rencontre quelque peu tumultueuse, il ne peut s’empêcher de lui révéler sa récente découverte. Ensemble, ils décident de lire les premières lettres pour tenter de résoudre l’énigme de ces petites pierres dans la boîte. C’est alors qu’apparaissent Adèle et Rose, qui malgré leurs trente ans, semblent venir d’une époque désormais révolue. Qui sont-elles ? D’où viennent-elles ? Simon a l’impression de les connaître depuis longtemps… Parc de l’hôpital 7 rue Colbert 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est Un unique document historique atteste de l’existence de l’hôpital depuis 1311. Déplacé à de nombreuses reprises, il s’installe à la présente adresse en 1959. L’EPHAD se trouve au cœur du jardin et permet aux résidents de profiter d’un moment à l’extérieur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

