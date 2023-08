Fête d’automne de la Barrière-Saint-Marc Parc de l’Hermitage Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Fête d’automne de la Barrière-Saint-Marc Parc de l’Hermitage Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Fête d’automne de la Barrière-Saint-Marc 16 et 17 septembre Parc de l’Hermitage Entrée libre Événement phare du comité des fêtes de la Barrière-Saint-Marc, la Fête de l’automne est de retour le samedi 16 et dimanche 17 septembre. Au programme : Samedi 16 septembre Au parc de l’Hermitage : Concours de mölkky et de pétanque tout au long de l’après-midi. La journée s’achèvera par un dîner dans l’esprit guinguette avec un concert dans le parc où sera tiré le feu d’artifice sonorisé à 22 h. Dimanche 17 septembre À la Barrière-Saint-Marc : À partir de 7 h, un grand vide-grenier sera lancé. Des centaines d’exposants seront répartis sur 2 400 mètres de brocante et bénéficieront d’une animation musicale tout au long de la journée : clown, fanfares, bandas, animations de rue, structures gonflables, stands de tir laser et maquillage… Un concours de dessins sur rue se tiendra de 10 h à 12 h. Le weekend s’achèvera avec le concert, à 17 h, de l’Harmonie Saint-Marc-Saint-Vincent. Plus d’informations sur le site www.cdfbsm.fr Parc de l’Hermitage rue des fossés Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.cdfbsm.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Parc de l'Hermitage Fleury-les-Aubrais