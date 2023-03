FESTIVAL THIS IS TONKIN again Parc de l’Europe Jean-Monnet Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

FESTIVAL THIS IS TONKIN again Parc de l’Europe Jean-Monnet, 6 mai 2023, Villeurbanne. FESTIVAL THIS IS TONKIN again Samedi 6 mai, 09h30 Parc de l’Europe Jean-Monnet entrée libre Le Festival This is Tonkin again est organisé par les Chaprennes Tonkin Tigers, un club de rugby à XIII très investi sur le quartier et proposant des actions dans divers domaines (sport, écologie, culture, éducation). Il aura lieu le samedi 6 mai 2023 sur la journée complète et se déclinera en 3 mi-temps : – 1ère mi-temps (matin) : entraînement de l’école de rugby ouvert à toutes et tous (9h30-11h) suivi d’un entraînement des loisirs adultes (11h – 12h30) – 2ème mi-temps (après-midi) : un village d’activités sera installé et permettra de découvrir diverses actions portées par le Charpennes Tonkin Tigers et leurs partenaires les plus proches. Des activités participatives seront proposées (réveil tonic, yoga, danse, théâtre, immersions sonores, etc…) – 3ème mi-temps (soirée) : une série de spectacles viendra conclure cette journée (danse, théâtre, magie, concert, karaoké vivant) Parc de l’Europe Jean-Monnet rue Jacques-Brel à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « charpennestonkintigers@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

