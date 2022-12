Fête de la musique Parc de l’Europe Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Fête de la musique Parc de l’Europe, 24 juin 2023, Bassens. Fête de la musique Samedi 24 juin 2023, 18h00 Parc de l’Europe Musiciens amateurs ou confirmés, venez faire de la musique ou simplement écouter des groupes amateurs. Parc de l’Europe Parc de l’Europe, Avenue de la République, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Buvette et restauration sur place par l’amicale laïque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T21:00:00+02:00 ©Mairie de Bassens

