Les oiseaux du Parc de Lesser – VILLE-D’AVRAY Parc de Lesser, 29 avril 2023, Ville-d'Avray. Les oiseaux du Parc de Lesser – VILLE-D’AVRAY Samedi 29 avril, 10h00 Parc de Lesser Atelier pour la famille sur inscription obligatoire (nombre de places limité) De 10h à 12h.

Activité gratuite pour la famille, à partir de 6 ans. Départ à 10h, à l’entrée du Parc de Lesser, 58 avenue de Balzac, Ville-d’Avray. Parc de Lesser 58 avenue Balzac, Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/3MDf61AxGRgXPUvy8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Ville-d'Avray
Lieu Parc de Lesser
Adresse 58 avenue Balzac, Ville-d'Avray
Ville Ville-d'Avray
Age min 6
Age max 99

