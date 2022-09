La Dimension Chacornac – Fête de la Science Parc de l’Esplanade de l’Europe Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

La Dimension Chacornac – Fête de la Science Parc de l’Esplanade de l’Europe, 8 octobre 2022, Villeurbanne. La Dimension Chacornac – Fête de la Science 8 et 9 octobre Parc de l’Esplanade de l’Europe Découvrez une dimension invisible à l’œil nu et superposez les réalités grâce à une application de réalité augmentée/mixte. Parc de l’Esplanade de l’Europe 6 rue Jacques Brel 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Les chercheurs se mobilisent pour vous faire découvrir le monde fascinant de la Science, toutes les sciences ! Animations gratuites, accessibles à tous partout dans Villeurbanne et le Rhône. Pour sa 31e édition, la Fête de la science s’installe en force sur le territoire de Villeurbanne. Les laboratoires, bibliothèques, associations, musées ou autres acteurs socioculturels vous donnent rendez-vous du 7 au 17 octobre pour découvrir le vaste monde des sciences et sa grande diversité : environnement, histoire, biologie, écologie… Dans ce cadre, la Cie organisera et animera deux évènements qui permettront au public de découvrir le concept de réalité augmentée au travers de jeux dansés ! En partenariat avec Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture, Pop’Sciences propose un grand jeu de piste reliant le centre-ville de Villeurbanne au campus de la Doua. La dimension Chacornac est l’une des étapes du jeu de piste. Une petite histoire dansée en réalité augmentée inspirée de l’astronome Jean Chacornac : une danseuse holographique vous propose d’entrer en contact avec elle. Vous pourrez y accéder avec votre smartphone en téléchargeant une application, et en suivant les infos données sur place. Infos pratiques : Dates du jeu de piste complet : 8 et 9 octobre : jeu ouvert à tou.tes en continu. Rendez-vous au niveau de la tente Fête de la science à l’intérieur de la zone d’occupation temporaire du quartier Gratte-ciel. La dimension Chacornac reste en accès libre pendant toute la Fête de la Science, du 7 au 17 octobre. Lieu : Esplanade de l’Europe, Villeurbanne. Devant la Fontaine des Géants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T09:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Parc de l'Esplanade de l'Europe Adresse 6 rue Jacques Brel 69100 Villeurbanne Tonkin Ville Villeurbanne

