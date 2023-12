Nuit du Terroir à Bourg Parc de l’Esconge Bourg, 3 août 2024, Bourg.

Bourg Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 17:00:00

fin : 2024-08-03 01:00:00

De 200 personnes au départ, à 3500 personnes aujourd’hui, la réputation festive et épicurienne de la manifestation n’est plus à démontrer.

La Nuit du Terroir vient maintenir le lien entre les viticulteurs, et le public durant une période estivale, où les événements dans le vignoble sont plutôt rares. Vous pourrez donc venir vous régalez avec les produits de producteurs locaux (Huîtres, agneau, charcuterie, escargots, fromage …).

À la dégustation vous trouverez bien sûr les vins des jeunes vignerons de l’appellation.

Un moment de qualité partagé…

Gastronomie : plus de 20 producteurs régionaux rigoureusement sélectionnés, possibilité de se composer un menu « à la carte ».

Vins : plus de cinquante références de vins produits par les Jeunes Vignerons de Bourg

Musique : 3 concerts..

Parc de l’Esconge

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme