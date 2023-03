À la découverte des forêts Parc de l’Ermitage Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

À la découverte des forêts Parc de l’Ermitage, 8 juillet 2023, Lormont. À la découverte des forêts Samedi 8 juillet, 14h00 Parc de l’Ermitage Gratuit, 12 personnes L’association Arbres et Paysages 33 vous fera découvrir les espèces végétales courantes, celles qui sont comestibles et les interactions entre la faune et la flore. Vous discuterez de la place de l’Homme dans la forêt et des impacts du changement climatique… Parc de l’Ermitage Rue André Dupin, Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00 parc des Coteaux biodiversité GPV

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Parc de l’Ermitage Adresse Rue André Dupin, Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Parc de l’Ermitage Lormont

Parc de l’Ermitage Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

À la découverte des forêts Parc de l’Ermitage 2023-07-08 was last modified: by À la découverte des forêts Parc de l’Ermitage Parc de l’Ermitage 8 juillet 2023 Lormont Parc de l'Ermitage Lormont

Lormont Gironde