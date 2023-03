Papillons des praires calcaires Parc de l’Ermitage Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Papillons des praires calcaires Parc de l’Ermitage, 18 juin 2023, Lormont. Papillons des praires calcaires Dimanche 18 juin, 14h30 Parc de l’Ermitage Gratuit, 25 personnes L’association Cistude Nature vous emmène à la rencontre des papillons de jour : qui sont-ils, quels milieux leur sont favorables, comment les recense-t-on ? Après cette présentation, vous pourrez mettre vos nouvelles connaissances en pratique en participant à un atelier de capture et d’identification ! NB : en cas de météo défavorable, l’animation sera reportée au 1er juillet, même heure, même lieu Parc de l’Ermitage Rue André Dupin, Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T14:30:00+02:00 – 2023-06-18T17:00:00+02:00

