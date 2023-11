Le Marché de Noël de la ville du Bouscat ! Parc de l’Ermitage Le Bouscat, 9 décembre 2023, Le Bouscat.

Le Marché de Noël de la ville du Bouscat ! 9 et 10 décembre Parc de l’Ermitage Entrée libre

Réservez votre week-end du 9 et 10 décembre pour découvrir le marché de Noël du Bouscat!

Au programme :

Un marché d’artisans, de créateurs et de producteurs

Des animations et des spectacles aux couleurs de Noël pour les petits et les grands

La venue du Père Noël qui passera avant de commencer sa grande tournée

Mais également d’autres invités…

Soyez au rendez-vous, nous vous attendons nombreux!

Restauration sur place tout au long du week-end

Parc de l’Ermitage 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ville du Bouscat