Le Bouscat, à la recherche du passé retrouvé Parc de l’Ermitage Le Bouscat, 18 juillet 2023, Le Bouscat.

Avant d’assister au spectacle gratuit de haut vol, proposé dans le cadre de l’été métropolitain, suivez un guide pour découvrir trésors patrimoniaux et naturels, et immergez-vous dans la culture locale du Bouscat.

Depuis le Parc de l’Ermitage jusqu’au Parc du Bouscat, en passant par les anciens bains douches, l’église, la mairie et le parc de la Chêneraie, venez retrouver les traces du passé du Bouscat. Nous finirons notre déambulation dans l’atelier d’une tapissière qui rénove des meubles anciens ; à La Maison rouge, Claire restaure le passé avec passion et savoir-faire.

Infos pratiques

Visite guidée suivie du concert de DJAZIA SATOUR DUO

Les bains douches, bel exemple d’architecture 1930

Castel d’Andorte, demeure de la fin du XVIIIe

Rencontre avec une tapissière, un artisanat d’excellence

Parc de l’Ermitage 10 rue Bertrand Hauret, 33110 LE BOUSCAT Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/voyager-ici-escapades-locales/le-bouscat-la-recherche-du-passe-retrouve.html »}]

