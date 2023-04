Festival PLAY #12 Parc de l’Ermitage Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Festival PLAY #12 Parc de l’Ermitage, 1 juillet 2023, Gradignan. Festival PLAY #12 Samedi 1 juillet, 13h00 Parc de l’Ermitage Accès libre – Gratuit Cette 12e édition du Festival PLAY proposera de nombreuses animations entre le tROCKé Café et le parc de l’Ermitage en centre-ville de Gradignan le samedi 1er juillet de 13h à minuit. Au programme : En concert : Voyou et Demi portion + premières parties.

Animations : battle de hip-hop, basket 3×3, glisse, DJ, gaming, skinjackin… Informations pratiques : Gratuit

Foodtrucks et buvette sur place

Localisation : Trocké Café (Epajg Bourg) , 8 avenue Jean Larrieu.

Facebook : Festival Play Gradignan

epajgbourg@ville-gradignan.fr

05 56 75 65 05

gradignan.fr L’événement vise aussi à renforcer les bonnes habitudes écoresponsables : toilettes sèches, tri sélectif, bar à eau, cendriers de poches distribués, parking à vélo… Parc de l’Ermitage Parc de l’Ermitage, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556890636 https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/nature/les-parcs-communaux-368.html [{« link »: « https://www.facebook.com/FestivalPlayGradignan »}, {« link »: « mailto:epajgbourg@ville-gradignan.fr »}, {« link »: « https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/grands-rendez-vous/festival-play-798.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

