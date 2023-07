Festival les enfantillages Parc de l’Épinette Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Festival les enfantillages Parc de l’Épinette Libourne, 2 septembre 2023, Libourne. Festival les enfantillages Samedi 2 septembre, 09h30 Parc de l’Épinette Ateliers bien-être et sportifs

Initiations et démonstrations

Concerts

Promenades à poney

Restauration sur place

Spectacle équestre Infos et inscription sur la page Facebook de l’association Culture et Compagnie Parc de l’Épinette parc de l’épinette libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

