Marcher & Courir pour Alzheimer Parc de l’Epervière (départ en face du Centre Aqualudique) Valence, 13 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Action solidaire organisée par l’association France Alzheimer et la société Axa Atout coeur. Cet événement sportif et participatif va permettre de récolter des fonds au profit de France Alzheimer Drôme..

2023-10-13 09:00:00 fin : 2023-10-13 14:00:00. .

Parc de l’Epervière (départ en face du Centre Aqualudique)

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Solidarity event organized by the France Alzheimer association and Axa Atout coeur. This participative sporting event will raise funds for France Alzheimer Drôme.

Evento solidario organizado por la asociación France Alzheimer y Axa Atout coeur. Este evento deportivo participativo recaudará fondos para France Alzheimer Drôme.

Solidaritätsaktion, die von der Vereinigung France Alzheimer und der Gesellschaft Axa Atout coeur organisiert wird. Diese sportliche und partizipative Veranstaltung wird Geld zugunsten von France Alzheimer Drôme sammeln.

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme