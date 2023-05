Magic Jazz Story et Leandre Fly me to the moon sur scène Parc de l’envol, 6 août 2023, Bourpeuil.

Venez assister à un événement musical inoubliable le 6 août !

Dès 19h, le groupe Magic Jazz Story enchantera la scène avec leur jazz entraînant. Puis, à 21h, ne manquez pas le talentueux Léandre avec son spectacle « Fly me to the moon ».

Les concerts auront lieu dans un théâtre de verdure en bord de la rivière Vienne, à proximité du magnifique viaduc de Le Vigeant.

En plus de la musique, profitez des tyroliennes géantes et du parc accrobranche de 13h à 19h.

Parking gratuits et restauration à proximité.

Une soirée estivale sous le signe de la musique et de la convivialité à ne pas manquer !

Parc de l’envol 86150 Le Vigeant, 22 routes du viaduc Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0633146401 https://parcdelenvol.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0549483395 »}] Venez en famille ou entre amis défier les parcours d’accrobranche et les tyroliennes dans un parc magnifique et reposant : Nos deux tyroliennes géantes (505 et 202 mètres) vous permettrons d’explorer le site autour du viaduc sans effort. Venez vous amuser sur nos 6 parcours dans les arbres, 75 jeux et plus de 10 tyroliennes, progressif en hauteur et en difficultés. Vous y trouverez pont tibétain, filets, via ferrata, tyroliennes, lianes, toboggan et de nombreux autres ateliers. Adaptées à la fois pour les enfants (1m20 minimum) ou aux adultes, notre système de ligne de vie continue Vert Voltige vous permet une grande autonomie de progression. Toutes ces activités sont bien sûr effectuées en toute sécurité et accompagnées de professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:00:00+02:00

Magic Jazz Story théâtre de verdure

Magic Jazz Story, Leandre Fly me to the moon