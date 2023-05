Inauguration Parc de l’Envol Parc de l’envol, 25 juin 2023, Bourpeuil.

Inauguration Parc de l'Envol Dimanche 25 juin, 13h00 Parc de l'envol Entrée libre, parking gratuits, activités gratuites et payantes

Venez célébrer avec nous l’inauguration tant attendue du Parc de l’Envol le 25 juin à partir de 16h30 !

Ce nouveau lieu de détente niché au cœur d’un paysage enchanteur et au abort du viaduc de Le Vigeant offre un espace idéal pour se ressourcer, se connecter à la nature et profiter d’un moment de détente en plein air.

L’un des points forts de cette journée sera les nombreuses animations pour divertir les visiteurs de tous les âges.

Le fameux quintette de jazz « Aux p’tits oignons » vous entraînera dans l’univers vibrant de la Nouvelle-Orléans avec leur musique enjouée et entraînante.

Les grandes marionnettes géantes des « Grandes Personnes » émerveilleront petits et grands avec leur présence imposante et leur performance théâtrale captivante.

La compagnie La Martingale vous réserve également une surprise avec leur cabaret spontané débridé, « La Goguette d’Enfer », où le public est invité à participer et à devenir acteur de ce spectacle unique et interactif.

L’expression artistique sera à l’honneur avec des performances fantastiques et expressives qui vous transporteront dans un univers magique et captivant.

En plus des animations, venez vivre des aventures palpitantes avec notre parcours d’accrobranche ouvert de 13h à 19h !

Grimpez dans les arbres et testez votre agilité avec nos parcours variés adaptés à tous les niveaux.

Découvrez également nos tyroliennes géantes (505 et 202 métres) qui vous offriront des sensations fortes jusqu’à la nuit tombée.

Une expérience inoubliable pour les amateurs de sensations fortes et d’adrénaline.

Venez défier les hauteurs et repousser vos limites dans notre parcours d’accrobranche et de tyroliennes géantes lors de cette journée mémorable au Parc de l’Envol.

Des espaces de détente seront aménagés pour vous permettre de vous relaxer et de profiter de l’atmosphère conviviale de l’événement.

L’inauguration du Parc de l’Envol promet d’être une expérience inoubliable pour toute la famille.

Venez découvrir ce nouvel espace vert, vous diffuser au milieu de la nature, vous émerveiller devant les performances artistiques et participer à des animations interactives.

Rejoignez-nous le 25 juin à partir de 16h30 pour célébrer cette journée exceptionnelle dans une ambiance chaleureuse et festive.

Parc de l'envol 86150 Le Vigeant, 22 routes du viaduc Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0633146401 https://parcdelenvol.com/

Venez en famille ou entre amis défier les parcours d'accrobranche et les tyroliennes dans un parc magnifique et reposant : Nos deux tyroliennes géantes (505 et 202 mètres) vous permettrons d'explorer le site autour du viaduc sans effort. Venez vous amuser sur nos 6 parcours dans les arbres, 75 jeux et plus de 10 tyroliennes, progressif en hauteur et en difficultés. Vous y trouverez pont tibétain, filets, via ferrata, tyroliennes, lianes, toboggan et de nombreux autres ateliers. Adaptées à la fois pour les enfants (1m20 minimum) ou aux adultes, notre système de ligne de vie continue Vert Voltige vous permet une grande autonomie de progression. Toutes ces activités sont bien sûr effectuées en toute sécurité et accompagnées de professionnels.

