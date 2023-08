Découvrez le fonctionnement de ce parc éolien lors d’une visite guidée Parc de l’Ensemble Éolien Catalan Baixas, 16 septembre 2023, Baixas.

Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h00 Parc de l'Ensemble Éolien Catalan Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 25 personnes par visite. Durée : 1h30.

Découvrez le parc de l’ensemble éolien catalan, le plus puissant parc éolien de France, terrain de la première solution en faveur de la cohabitation de l’éolien et des radars météorologiques.

Profitez d’une visite guidée pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement.

Parc de l'Ensemble Éolien Catalan 66390 Baixas Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie

Profitez d'une visite guidée pour découvrir la production d'énergie renouvelable, comprendre le développement d'un parc éolien et son fonctionnement.

Mise en service en juin 2016, la centrale éolienne, installée dans le département des Pyrénées-Orientales, a été conçue, développée et réalisée par la filiale renouvelable du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles.

Implantées sur les communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière, les éoliennes de l’ensemble éolien Catalan sont ainsi équipées de pales furtives : une innovation technique, menée en partenariat avec le fabricant des éoliennes, leur permettant de ne pas gêner le radar Météo France situé à proximité.

Avec une puissance de 96 MW, l’ensemble éolien catalan devient le plus puissant parc éolien de France. Sa production est équivalente à la consommation électrique annuelle de 120 000 habitants, soit 25 % des habitants du département.

Découvrez le parc de l’ensemble éolien catalan lors d’une visite guidée interactive où guides médiateurs pourront répondre à toutes vos questions sur l’éolien !

​ Condition d’accès : Les visites sont ouvertes à tous les publics. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. Sur inscription (avec pièce d’identité en cours de validité). Possibilité des visites pour les établissements scolaires. Portez un pantalon, des vêtements à manches longues, ainsi que des chaussures plates et fermées. Depuis BAIXAS prendre la D614 direction CALCE puis la D616 A en direction de l’usine d’incinération. RDV au pied de l’éolienne B09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

