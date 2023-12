Vente de livres neufs et d’occasion Parc de l’Eglise Marcheprime, 22 décembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22

Vente de livres neufs et d’occasion par la libraire associative itinérante « Des livres à bord »

Récupération de livres possible.

Ouvert à tous.

Mail : contact@deslivresabord.fr

Site : www.deslivresabord.fr.

Parc de l’Eglise

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Coeur Bassin