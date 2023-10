Soirée d’Halloween : La famille Samhain Parc de l’Eglise Marcheprime, 31 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Pour la 3ème année consécutive, le démon Valack revient à Marcheprime et, à force d’utiliser les artefacts de la ville, il a ravivé l’histoire ! La famille Samhain porte la fête d’Halloween dans son sang depuis des siècles. Maintenant réveillée, cette famille mystérieuse envoyée par Valack met les habitants de la ville au défi. L’artefact du temps a été utilisé… Si la ville veut pouvoir le récupérer, les familles Marcheprimaises devront affronter les Samhain dans des épreuves d’autrefois… Venez déguisés et en famille !

A partir de 19h30, parc de l’église : Concours de citrouilles décorées !

De 20h à 22h, parc de l’église : Défis des familles

De 22h15 à minuit, espace Emilie Andéol : Jeu du loup-garou (A partir de 14 ans)

Inscriptions jeu du loup-garou et renseignements : 05 57 71 12 10 ou communication@ville-marcheprime.fr.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 00:50:00. .

Parc de l’Eglise

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the 3rd year running, the demon Valack returns to Marcheprime, and by using the town?s artifacts, he has revived history! The Samhain family has carried Halloween in its blood for centuries. Now awakened, this mysterious family sent by Valack challenges the town?s inhabitants. The artifact of time has been used… If the town wants to get it back, Marcheprim?s families will have to face the Samhains in old-fashioned challenges… Come dressed up and join the family!

From 7.30pm, church park: Pumpkin decorating competition!

8-10pm, church park: Family challenges

10.15pm to midnight, espace Emilie Andéol: Werewolf game (ages 14 and up)

Registration and information: 05 57 71 12 10 or communication@ville-marcheprime.fr

Por tercer año consecutivo, el demonio Valack regresa a Marcheprime y, utilizando los artefactos de la ciudad, ¡ha revivido la historia! La familia Samhain lleva Halloween en la sangre desde hace siglos. Ahora despierta, esta misteriosa familia enviada por Valack desafía a los habitantes de la ciudad. El artefacto del tiempo ha sido utilizado… Si la ciudad quiere recuperarlo, las familias de Marcheprim tendrán que enfrentarse a los Samhain en una serie de pruebas de tiempos pasados… ¡Ven disfrazado de familia!

A partir de las 19.30 h, parque de la iglesia: ¡concurso de decoración de calabazas!

De 20:00 a 22:00 h, parque de la iglesia: desafíos en familia

De 22.15 h a medianoche, Espace Emilie Andéol: Juego del hombre lobo (a partir de 14 años)

Inscripciones e información: 05 57 71 12 10 o communication@ville-marcheprime.fr

Im dritten Jahr in Folge kehrt der Dämon Valack nach Marcheprime zurück und hat durch die Verwendung der Artefakte der Stadt die Geschichte wiederbelebt! Die Familie Samhain trägt das Halloween-Fest seit Jahrhunderten in ihrem Blut. Nun erwacht diese mysteriöse Familie, die von Valack geschickt wurde, und fordert die Bewohner der Stadt heraus. Das Artefakt der Zeit wurde benutzt… Wenn die Stadt es wiedererlangen will, müssen die Familien aus Marcheprimaise gegen die Samhains in Prüfungen aus längst vergangenen Zeiten antreten… Kommen Sie verkleidet und mit der ganzen Familie!

Ab 19:30 Uhr, Kirchenpark: Wettbewerb für geschmückte Kürbisse!

Von 20:00 bis 22:00 Uhr, Kirchenpark: Herausforderungen für Familien!

Von 22.15 Uhr bis Mitternacht, Espace Emilie Andéol: Werwolfspiel (Ab 14 Jahren)!

Anmeldung Werwolfspiel und Informationen: 05 57 71 12 10 oder communication@ville-marcheprime.fr

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Coeur Bassin