Soirée soupe au pistou avec Ricoune Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Soirée soupe au pistou avec Ricoune Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Salon-de-Provence, 26 août 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Animation musicale Thierry Perez Avec Ricoune

Soupe au pistou – Fromage – Dessert : 20€.

2023-08-26 19:00:00 fin : 2023-08-26 . EUR.

Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Rue du Lauzard

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical entertainment by Thierry Perez with Ricoune

Pistou soup – Cheese – Dessert : 20? Animación musical de Thierry Perez con Ricoune

Sopa Pistou – Queso – Postre : 20? Musikalische Unterhaltung Thierry Perez Mit Ricoune

Pistou-Suppe – Käse – Dessert: 20? Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Adresse Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Rue du Lauzard Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Salon-de-Provence

Parc de l’Ecole Maternelle Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/