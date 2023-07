Le Festival Précaire Parc de le Mairie Bellac, 1 août 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Le Festival Précaire est un festival de spectacle vivant qui se déroule dans plusieurs villes du Limousin en simultané.

Onze dates, onze compagnies. Même heure et même lieu chaque jour.

Un rendez-vous quotidien pour s’émouvoir devant le spectacle d’une compagnie professionnelle différente chaque jour.

Au cœur de l’été et de la cité bellachonne, venez prendre un grand bol de spectacles!.

2023-08-01 fin : 2023-08-11 . .

Parc de le Mairie Place de la République

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Festival Précaire is a performing arts festival taking place simultaneously in several towns in the Limousin region.

Eleven dates, eleven companies. Same time, same place every day.

A daily rendezvous to be moved by the performance of a different professional company each day.

In the heart of summer and the city of Bellachonne, come and take a deep breath of entertainment!

El Festival Précaire es un festival de artes escénicas que se celebra simultáneamente en varias ciudades de la región de Lemosín.

Once fechas, once compañías. Todos los días a la misma hora y en el mismo lugar.

Una cita diaria para emocionarse con la actuación de una compañía profesional diferente cada día.

En pleno verano y en la ciudad de Bellachonne, ¡venga a tomar un gran tazón de espectáculos!

Das Festival Précaire ist ein Festival für darstellende Künste, das in mehreren Städten des Limousin gleichzeitig stattfindet.

Elf Termine, elf Kompanien. Jeden Tag die gleiche Uhrzeit und der gleiche Ort.

Ein tägliches Rendezvous, um sich von der Aufführung einer jeden Tag anderen professionellen Kompanie bewegen zu lassen.

Im Herzen des Sommers und in der Stadt Bellachonne können Sie sich von den Aufführungen verzaubern lassen!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Pays du Haut Limousin