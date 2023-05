POUR NOT’ POM: LA TOURNÉE DES PATELINS DU COIN A SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE Parc de l’Aveneau, 9 juin 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

RENDEZ VOUS A NE PAS MANQUER : LA TOURNÉE DES PATELINS DU COIN A SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Parc de l’Aveneau Saint-laurent-de-la-Plaine

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



DON’T MISS : THE TOUR OF THE LOCAL SHOPS IN SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

NO SE PIERDA: LA VISITA A LAS PASTELERÍAS LOCALES DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

EIN TERMIN, DEN SIE NICHT VERPASSEN SOLLTEN: DIE TOUR DURCH DIE « PATELINS DU COIN » IN SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Mise à jour le 2023-05-18 par eSPRIT Pays de la Loire