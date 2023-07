Jeudi musical à Laurenzane : Hommage à Joan Baez et Bob Dylan Parc de Laurenzane Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Jeudi musical à Laurenzane : Hommage à Joan Baez et Bob Dylan Parc de Laurenzane Gradignan, 10 août 2023, Gradignan. Jeudi musical à Laurenzane : Hommage à Joan Baez et Bob Dylan Jeudi 10 août, 20h45 Parc de Laurenzane Entrée libre et gratuite Rendez-vous jeudi 10 août à 20h45 pour un concert hommage à Joan Baez et Bob Dylan, dans le cadre du jeudi musical à Laurenzane. Jeudi musical à Laurenzane Rendez-vous récurrent de l’été, le parc de Laurenzane accueillera tous les jeudis de juillet et août, des concerts de musique à 20h45, organisé par le Conservatoire de Musique de Gradignan. Au programme Soirée Hommage à Joan Baez et Bob Dylan, le 10 août

Soirée « Musique et littérature », « Colette-Ravel », le 17 août

Soirée Jazz avec le « Big band Orchid », le 24 août. Programme susceptible de modification. En cas d’intempéries, les concerts se dérouleront à l’église de Gradignan.

