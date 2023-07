Concert de l’Aquilon Parc de l’Aquilon Cabourg, 9 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Au retour de la plage, dans un écrin de verdure, assistez à un concert de musiques brésiliennes avec le groupe Doux Brasil..

2023-08-09 18:00:00 fin : 2023-08-09 . .

Parc de l’Aquilon

Cabourg 14390 Calvados Normandie



On your way back from the beach, enjoy a concert of Brazilian music by the group Doux Brasil.

A la vuelta de la playa, disfrute de un concierto de música brasileña a cargo del grupo Doux Brasil.

Auf dem Rückweg vom Strand können Sie in einer grünen Oase einem Konzert mit brasilianischer Musik der Gruppe Doux Brasil beiwohnen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité