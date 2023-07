Fête des diversités ! Parc de L’antipode Rennes, 1 juillet 2023, Rennes.

Fête des diversités ! Samedi 1 juillet, 14h45 Parc de L’antipode Gratuit

De 14h45 à 23h

La fête des diversités

Samedi 1er juillet > 14h45-23h

Parc de l’Antipode – Parking à l’arrière du bâtiment

Deuxième édition de cette fête de quartier inclusive et curieuse, avec au programme une déambulation festive avec le Son Mat (départ square des oliviers 14h45), ou concert doux aux cartoucheries (15h), puis partage du goûter des diversités (16h !). De 16h30 à 19h : espace d’expressions, ateliers jeux du monde maquillage, expositions d’habitants et à partir de 19h30 : concert grande scène, avec un show Rap exclusif, DJ et pour finir le groupe C’est qui Paulette ! : 8 musiciennes de la Famille Walili chantent et dansent des identités, des histoires et des langues d’ici et d’ailleurs.

Organisé par l’Antipode et le Centre Social Cleunay

Tout public

Parc de L’antipode 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:45:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T14:45:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00