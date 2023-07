Les Estivales de Fleury – Le poids des cartons » par la Cie Le morceau de Sucre Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 11 août 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les Estivales de Fleury – Le poids des cartons » par la Cie Le morceau de Sucre Vendredi 11 août, 20h30 Parc de Lamballe Gratuit

C’est le printemps, un vieil appartement. Esther et Lisa emménagent. Dépoussiérer, aérer, déballer, trier, s’engueuler parce que la plante il lui faut de la lumière et que là, elle survivra pas, tu verras ! Ressortir les vieilles fringues portées deux fois y a longtemps mais qu’elles gardent parce qu’on sait jamais, regretter de pas avoir anticipé. Le Poids des cartons fait l’éloge de l’amitié et explore les fragilités avec douceur et optimisme. C’est un spectacle de danse sensible, poétique et drôle, accessible à tous âges.

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T20:30:00+02:00 – 2023-08-11T22:00:00+02:00

Chorégraphie Les Estivales de Fleury

Compagnie Le morceau de Sucre