Les Estivales de Fleury – « Barto » par théâtre Gili Gili Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 4 août 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les Estivales de Fleury – « Barto » par théâtre Gili Gili Vendredi 4 août, 20h30 Parc de Lamballe Gratuit

La tête couverte de son vieux casque d’aviateur, Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre précaire sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose. A la fois mime, jongleur, acrobate et contorsionniste, Barto a tiré la quintessence des arts du cirque dans ce spectacle solo et terriblement loufoque qui plaira à toute la famille.

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:00:00+02:00

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:00:00+02:00

Spectacle Burlesque

Théâtre Gili Gili